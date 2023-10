Homem é preso ao tentar embarcar para França com cápsulas de cocaína dentro do corpo

O suspeito é cearense e engoliu as cápsulas com o entorpecente

Um homem de 26 anos foi preso no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, na noite dessa quarta-feira, 4, após ser flagrado transportando cocaína ocultada em cápsulas engolidas. O suspeito é cearense e embarcava para Paris, na França, quando foi capturado. A quantidade de entorpecentes transportados não foi divulgada.

O flagrante decorre da fiscalização de rotina da PF no aeroporto. O suspeito foi encaminhado a um hospital para expelir as cápsulas e autuado por tráfico internacional de drogas. Ele está à disposição da Justiça Federal. A pena pode chegar até 25 anos de prisão. As investigações continuam a fim de apurar a participação de outras pessoas no crime.