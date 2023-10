"Tive muito livramento de Deus", relata mãe que foi baleada com a filha durante assalto

"Tive muito livramento de Deus". A frase é da mulher que foi baleada com a filha na manhã da terça-feira, 3, no bairro Vila Peri, em Fortaleza. As duas foram baleadas durante uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) enquanto aguardavam transporte em uma parada de ônibus.

A jovem de 21 anos sai todos os dias cedo de casa para ir à Universidade Federal do Ceará (UFC), onde cursa Estatística, e a mãe, de 50 anos, no intuito de protegê-la da insegurança, sempre a acompanha até o ponto.

