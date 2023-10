Marinha realiza exercício voltado para a segurança dos Portos

Tem como intuito também, aperfeiçoar as operações de Defesa Naval de Porto nas áreas assistidas pelo Comando do 3º Distrito Naval, que contempla os estados do Ceará , Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Entre os dias 4 e 6 de outubro, a Marinha do Brasil promove o Exercício de Defesa de Porto, denominado “Deportex”, que tem o intuito de colaborar com a qualificação dos militares para assegurar a proteção e a segurança dos terminais portuários.

No exercício, estarão presentes 200 militares pertencentes ao Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal (GptFNNa), à Capitania dos Portos do Ceará (CPCE) e aos navios de Comando do Grupamento de Patrulha Naval (ComGptPatNavNE).

Durante o treinamento, os militares do Grupamento de Fuzileiros estarão no equipamento portuário em terra, enquanto das embarcações da Capitania dos Portos e os navios do Comando do Grupamento de Patrulha Naval estarão ao mar.

A iniciativa possibilita avaliar e aperfeiçoar além de militares e meios empregados na segurança e proteção dos portos, a estrutura envolvida na ação como capacidade de suporte logístico e cuidados com a saúde.