Veleiro "mais bonito do mundo" vem ao Ceará; veja datas para visitação

Amerigo Vespucci aportará no cais 106 do Porto do Murucipe, em Fortaleza, no próximo dia 4 de outubro. Programação prevê visitas guiadas

Conhecida na Itália como embarcação "mais bonita do mundo", o veleiro militar italiano Amerigo Vespucci chega ao Brasil neste mês. E está prevista a passagem do barco em águas do Ceará.

O Amerigo Vespucci aportará no cais 106 do Porto do Murucipe, em Fortaleza, no próximo dia 4 de outubro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Está previsto que a embarcação permaneça atracada em Fortaleza até o próximo dia 8 de outubro.