Navio italiano ‘mais bonito do mundo’ chega a Fortaleza; saiba quando

Saiba quando acontece a visita guiada de navio italiano em Fortaleza Crédito: Divulgação/Consolato Generale d'Italia di Porto Alegre

O veleiro Amerigo Vespucci, considerado uma “embaixada flutuante” da Itália, chega ao Brasil depois de mais de três meses de viagens em percurso ao redor do mundo. A primeira de duas paradas em território brasileiro é Fortaleza, capital do Ceará, no dia 4 de outubro. O navio-escola da Marinha, chamado em seu país de origem como “o mais bonito do mundo”, partiu em 1º de julho de 2023 e retorna em fevereiro de 2025, com passagens previstas por cinco continentes, três oceanos, 28 países e 31 portos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A embarcação pretende ir além de seu objetivo original de oferecer atividades de formação para alunos da Academia Naval e do Colégio Naval italianos e busca oferecer aos visitantes brasileiros a chance de conhecer um veleiro histórico e símbolos da tradição italiana.

“Esta iniciativa representa mais um testemunho da relevância do intercâmbio cultural, tecnológico e científico entre Itália e Brasil”, disse em nota o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello. Projeto Albatroz abre centro de educação ambiental em Cabo Frio; CONFIRA Navio italiano: quando chega a Fortaleza?

O navio de origem italiana chega ao Píer 106 do Porto de Mucuripe, em Fortaleza, na quarta-feira, 4, estendendo a sua presença até o domingo, 8 de outubro. Para o público em geral, a visitação guiada acontece no dia 7 de outubro. Ao longo de seu período no porto cearense, o Comandante do navio, sua tripulação e representantes da Embaixada da Itália receberão autoridades e a imprensa. Um evento científico em parceria com o Labomar/UFC e o apoio do Governo do Estado do Ceará também está na programação.

No dia 7 de outubro, a população interessada poderá conhecer todas as curiosidades e funcionalidades do navio, que possui mais de 100 metros de comprimento, 21 de largura e 28 de altura. Após o término de sua passagem por Fortaleza, o navio parte para o Rio de Janeiro, a segunda parada em território nacional. Navio italiano: data e horário de visitação Confira a seguir o roteiro de horário, data e local para a visitação do navio italiano “mais bonito do mundo”.