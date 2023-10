Rede Cuca abre matrículas para cursos e práticas esportivas do mês de outubro

Nos esportes, são oferecidas mais de 25 modalidades, futsal, vôlei, basquete, cross cuca e treinamento funcional. As vagas são destinadas para jovens com idades entre 15 a 29 anos e estão distribuídas nos cinco equipamentos da Rede Cuca em Fortaleza .

Os alunos que se interessem nas práticas esportivas, as inscrições estão abertas a partir de quinta, 5. Este mês, o Cuca oferta mais de 690 vagas em cursos em áreas como artes, tecnologia e comunicação, com os cursos de informática, teatro, música, dança, fotojornalismo, podcast, inglês e libras.

As matrículas para os cursos e práticas esportivas na Rede Cuca para o mês de outubro estão abertas, iniciando nesta terça-feira, 3, por meio do Portal da Juventude ou pelas salas de matrículas nas sedes da Rede Cuca localizadas nos bairros Pici, Mondubim, José Walter e Jangurussu.

Quem precisar de auxílio para realizar a inscrição, pode comparecer a uma das salas de matrícula da Rede Cuca de terça à sexta das 8 às 20 horas e aos sábados de 8 às 12 horas. A lista de cursos disponíveis pode ser acessada pelo site da Secretaria Municipal da Juventude.

Saiba como se matricular

Para efetuar a matrícula, é preciso se cadastrar no Portal da Juventude e ter e-mail e CPF válidos. Os alunos podem participar de apenas um curso de formação e/ou uma modalidade esportiva por mês.

Os alunos que já estão matriculados nas práticas esportivas com pelo menos 75% de presença no mês anterior terão a matrícula renovada e as vagas que surgirem serão destinadas a novos alunos.

Em caso de preenchimento de vagas, existe um cadastro reserva, onde os interessados podem aguardar pela liberação de novas vagas.

Calendário de matrícula