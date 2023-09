Campanha Nacional de Multivacinação é oficialmente iniciada no Ceará

João Carlos, 9 anos, foi o primeiro a ser imunizado na abertura da Campanha Nacional de Multivacinação 2023 no Ceará Crédito: FÁBIO LIMA

O governador Elmano de Freitas e a secretária estadual da saúde Tânia Mara Coelho participaram na manhã deste sábado, 30, da abertura da Campanha Nacional de Multivacinação, mobilização que prevê a atualização da caderneta vacinal de 2 milhões de crianças e adolescentes com até 15 anos. O ato, realizado no Vapt Vupt Antônio Bezerra, marca o início da campanha no Ceará, que deve seguir até o dia 14 de outubro nos 184 municípios do Estado. Durante esse período, estarão disponíveis para aplicação todas as vacinas do calendário vacinal da faixa etária indicada. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Estamos pedindo a todos os responsáveis que levem as suas crianças de até 15 anos para fazer a vacinação. O Ceará tem um destaque muito grande, no Nordeste e no Brasil, com a imunização que fazemos”, afirmou Elmano em discurso de abertura, enaltecendo em seguida os profissionais de saúde que trabalham “pela proteção dos indivíduos e das comunidades”.

Leia mais Fortaleza abre 22 postos de saúde para campanha de multivacinação neste sábado

CE: Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa neste sábado Sobre o assunto Fortaleza abre 22 postos de saúde para campanha de multivacinação neste sábado

CE: Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes começa neste sábado Segundo a secretária Tânia Mara, o objetivo da campanha é garantir que o Ceará continue com mais de 90% desse público-alvo imunizado para BCG e rotavírus, vacinas que atuam na prevenção, respectivamente, de tuberculose e doenças diarreicas agudas. Para os demais imunizantes, como aqueles que protegem de poliomielite, meningites, sarampo e hepatites, a expectativa é que a cobertura vacinal mínima chegue a 95%. No início da fila de imunização estavam os irmãos João Carlos e João Pedro, de 9 e 5 anos, acompanhados da mãe Vanusa Machado. “É bom vacinar, pra que depois eles não tenham nenhum problema. Eu penso no futuro deles”, conta ela. Foi João Carlos a primeira criança a ser vacinada: “Eu nem chorei”, disse enquanto fazia fotos com um homem-aranha que interagia com as crianças. Vacinas para todo o Ceará Segundo a secretária da saúde Tânia Mara, uma das prioridades da campanha é atuar de forma enérgica também no interior do Estado, em um processo de interiorização da imunização.

“Já fizemos treinamentos com todas as regiões de saúde do estado do Ceará, e o Ministério da Saúde aportou recursos extras para que houvesse várias formas de mobilização, como vacinação domiciliar e nas escolas, a partir de segunda-feira, 2”, afirmou em entrevista ao O POVO, destacando a importância do desenvolvimento de estratégias para “chegar mais próximo da população”. Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE), o cirurgião Rilson Sousa também defendeu a importância dessa interiorização: “Nós articulamos para que os municípios pudessem aderir à campanha e participar ativamente desse momento tão importante para o nosso país que é a retomada da vacinação”.

Segundo ele, vários municípios já estão com os postos abertos a partir de hoje e, até o próximo sábado, 7, todos os 184 municípios cearenses estarão completamente integrados, de forma ativa, à iniciativa. “A gente espera alcançar até mais do que a meta estipulada para a campanha”, afirma. Contra o negacionismo e a desconfiança Perguntando sobre as estratégias da Campanha Nacional de Multivacinação para contornar a desconfiança instaurada em parte da população a partir de condutas negacionistas relacionadas à imunização, o governador Elmano afirmou: "Eu tenho muita confiança no nosso povo, que tem consciência da importância de vacinar seus filhos. Sou de uma geração que superou muitas doenças pela vacinação”. Elmano também destacou a forte participação da população cearense na campanha de vacinação contra a covid-19, no período da pandemia. “Mesmo com toda a campanha contra, quando a vacina chegou todo o nosso povo correu aos postos e quis se vacinar. Nós salvamos nosso povo graças à vacina”, afirmou.