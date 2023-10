Treinamento exaustivo de bombeiros militares no Ceará envolve prova embaixo d'água

Em vídeo divulgado nas redes sociais, vários bombeiros, conectados a cilindros de oxigênio, fazem uma prova escrita sentados em carteiras no fundo de uma piscina. Eles são agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e participam, desde o início de setembro, de um Curso de Mergulho Autônomo (Cmaut).

Segundo o coronel comandante-geral Cláudio Barreto, que também é mergulhador de resgate, o curso, "uma das qualificações mais importantes e tradicionais dos corpos de bombeiros no Brasil, é conhecido pelo alto grau de dificuldade".

O objetivo da prova apresentada no vídeo é, segundo o CBM, atestar que os bombeiros são capazes de "desempenhar com calma, habilidade e perfeição essa especialidade tão perigosa".