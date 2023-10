Homem agride porteiro que não deixou entregador subir para deixar pedido em Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Envolvidos decidiram não representar criminalmente um contra o outro; veja vídeo do momento das agressões

O porteiro de um prédio localizado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, foi agredido por um condômino após negar que um motoboy subisse para entregar um pedido. O caso ocorreu na madrugada deste domingo, 1º, e parte da confusão foi registrada em vídeo.

As imagens mostram os dois em luta corporal, sendo que o porteiro segurava um facão, que teria pegado para se defender. O morador desfere vários socos na cabeça do funcionário, que pede socorro e chega a perguntar: “Tu vai me matar?”. “Me dê a faca”, diz o homem. “Você disse que ia puxar a faca para mim”, diz ele em outro momento. Veja o vídeo: