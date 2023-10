Dia de Santa Terezinha é celebrado em Fortaleza; conheça sua história

Celebração para as freiras no Carmelo Santa Teresinha durante a comemoração da Festa das Rosas Crédito: Samuel Setubal O POVO

Hoje, 1º de outubro, comemora-se no calendário católico o Dia de Santa Terezinha do Menino Jesus, a Padroeira dos missionários e da França. Em Fortaleza, o Carmelo Santa Terezinha vem celebrando desde 22 de setembro, há 9 dias, a Novena e Festa da Santa das Rosas, com o tema "O Amor Abrange Todas as Vocações". O encerramento dos nove dias de comemoração, culminando hoje, conta com a celebração da Missa Solene de Santa Terezinha, cuja organização se repartiu em três momentos: às 8h30min da manhã ocorreu uma missa ministrada pelo Dom José Antônio, ao meio dia com o Pe. Rafael Maciel e às 17h com o Pe. Eugenio Pacelli.

Dom José Antônio, na missa das 8h30, discursou sobre o tema dos nove dias de celebração e a liturgia de Deus intercedida pela Santa: "Quando falamos sobre a espiritualidade de Santa Terezinha falamos do Pequeno Caminho, mas quem criou o caminho ou quem é o caminho não é Santa Terezinha. Ela entendeu que o caminho é Aquele que disse 'Eu sou o caminho, a verdade e o certo' e foi de encontro a Ele", entornou Dom José Antônio.

Santa Terezinha: a teologia do Pequeno Caminho Os devotos de Santa Terezinha acreditam em sua intercessão divina e recorrem a ela em busca de ajuda e conforto. Suas orações são conhecidas por sua eficácia e muitos relatam ter recebido graças e milagres através de sua intercessão. A “teologia do Pequeno Caminho” ou “da Infância Espiritual” assumiu grande importância na prática da fé de Santa Terezinha. Trata-se de uma espiritualidade, cuja prática do amor a Deus não se baseava em grandes ações, mas em pequenos atos diários, aparentemente insignificantes. Em sua autobiografia, Santa Teresa escreve: “Há somente uma coisa a ser feita: oferecer a Jesus as flores dos pequenos sacrifícios”. E, ainda: “Quero transmitir as pequenas ações que consegui fazer”. Na sua elaboração original, o Diário tem um subtítulo: “História primaveril de uma florzinha branca”. Dia de Santa Terezinha: origem da data Santa Terezinha morreu em 30 de setembro de 1897, aos 24 anos de idade, e foi canonizada em 17 de maio de 1925.

O Dia de Santa Terezinha foi instituído em primeiro de outubro pela Igreja Católica em homenagem a ela e sua espiritualidade única. É uma oportunidade para os devotos se reunirem em oração, celebração e reflexão sobre a vida e os ensinamentos de Santa Terezinha. Santa Terezinha: confira sua história Thérèse Françoise Marie Martin nasceu em Alençon, em 2 de janeiro de 1873, de um casal de católicos, “dignos mais do céu do que da terra”, como Terezinha os definia. Ela era a última de oito filhos, três dos quais morreram quando crianças. Aos quatro anos, ficando órfã de mãe, reviveu o drama do abandono, por causa da entrada progressiva de quatro de suas irmãs para o Carmelo. No entanto, recebia o carinho especial do seu pai, que a chamava “pequena rainha da França e de Navarra”, como também “a pequena órfã de Beresina”.