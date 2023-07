2 orações para o Dia de Santa Marcelina

No dia 17 de julho é celebrado o “Dia de Santa Marcelina”, santa que viveu no século IV e, até hoje, é conhecida por seu modelo exemplar de educação e fé. Inspiração para a fundação do Instituto das Irmãs Marcelinas, em 1838, por Beato Luigi Biraghi, a padroeira é especialmente prestigiada entre os católicos, pois dedicou a sua vida em prol da piedade e inspirou diversos fiéis a fazerem o mesmo, tornando-se referência por sua generosidade maternal.

História da santa

Nascida em Roma, em 327, na família dos Ambrosiis, Marcelina vivia sob o Império de Constantino Magno e fazia parte de uma família dedicada à religião cristã. Até a adolescência, a jovem viveu uma vida tranquila em Treviri, mas, aos 13 anos, perdeu precocemente o pai e voltou com a família para Roma. No entanto, sete anos depois, ela perdeu mais uma vez um de seus entes queridos. Dessa vez, quem partia era a sua mãe, deixando-a responsável pela educação de seus dois irmãos, Sátiro e Ambrósio.

Por pertencer a uma família nobre e ser uma jovem muito bonita, o que não faltava para Marcelina eram pretendentes, mas a menina decidiu, no auge dos seus 20 anos, seguir por outros caminhos e se consagrar a Deus. Assim, em resumo, após uma sucessão de eventos, como o véu da consagração total, a atuação da jovem em prol das virgens, pobres e doentes foi reconhecida pelo povo, que dedica até hoje imensa devoção à santa.

Oração à Santa Marcelina

Santa Marcelina que, por amor a Jesus,

viveste para semear o amor por todos caminhos que percorreste,

a vós eu imploro em nome de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo,

que a minha fé se fortifique e que eu, transformado por ela,

possa também semear o amor entre todos que vivem ao meu redor

e entre aqueles que apenas rapidamente passam pelo meu caminho.

Que assim seja!

Amém!

Santa Marcelina, rogai por nós!

Oração para intercessão de Santa Marcelina

Ó gloriosa virgem, Santa Marcelina, amiga e esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, do alto do trono de vossa glória, lançai os vossos olhos sobre este humilde Instituto. Nós o colocamos sob vossa proteção, a fim de que possamos imitar vossas virtudes e gozar da vossa intercessão. Recebei as Irmãs e aluna em vosso coração puríssimo, abençoa-os todos os dias e concedei a nós todos o vosso espírito, o vosso fervor e a vossa perseverança. Amém!