Dia de Cosme e Damião: entenda a tradição ligada aos santos gêmeos

A data em que são comemorados os festejos de Cosme e Damião pela Igreja Católica é 26 de setembro, desde a reforma do calendário católico em 1969. O dia foi escolhido para não coincidir com o dia de São Vicente de Paulo, que comprovadamente faleceu em 27 de setembro.

Os festejos de Cosme e Damião , populares pela entrega de doces, datam do século IV, com as datas de 26 e 27 de setembro, dependendo da religião. A tradição da entrega de doces está aliada à imagem dos dois santos serem os padroeiros das crianças .

Durante o Império Romano, o filho do governador romano adoeceu e solicitaram que os gêmeos trabalhassem na cura do jovem, o que foi alcançado.

As religiões de matriz africana continuam comemorando em 27 de setembro. Alguns representantes da Igreja Católica concordam com esta data, pois a morte dos irmãos teria ocorrido nesse dia. Neste mesmo dia, a basílica em homenagem aos santos foi inaugurada em Roma em 527.

A igreja mais antiga do Brasil, segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), é a Igreja de São Cosme e São Damião, em Igarassu, Pernambuco, data de 1535. Recentemente, após dois anos interditada, a igreja passou por restaurações e está novamente aberta ao público.

O local foi reconhecido pelo Iphan como patrimônio histórico tombado desde 1951, quando foi inscrito nos Livros de Tombo Histórico e de Belas Artes.

No Ceará, Cosme e Damião são padroeiros do município de Pereiro, localizado no sudoeste do Estado.