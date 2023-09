Homens apontados como chefe e integrantes de grupo criminoso são presos em Fortaleza

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE)

O suspeito foi preso no bairro Papicu e, junto com ele, foram aprendidos uma quantidade de maconha, dinheiro e cartões magnéticos.

De acordo com as investigações policiais, José Ariel Cavalcante de Sousa, 24, apontado como chefe do grupo, tem antecedentes por crimes de tráfico de drogas, fornecimento de armas e drogas, além de comercialização de entorpecentes.

O chefe de um grupo criminoso e outros três integrantes foram presos durante uma operação policial realizada nessa quinta-feira, 28, em Fortaleza. Durante as capturas, foram encontradas armas, veículos, drogas e outros bens, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). A organização era investigada desde o início do ano sob suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico .

Outro investigado, identificado como Diones Bezerra de Oliveira, 32, foi preso no bairro Vincente Pinzón. De acordo com os policias, ele também vendia drogas e já havia sido capturado no passado por porte ilegal de arma de fogo e por três crimes de furto. Ele estava com uma pistola, simulacros e munições, conforme dados da SSPDS.

Tiago Scareli, com antecedentes por lesão corporal e injúria, foi preso no bairro Conjunto Palmeiras. Segundo as investigações, ele atuava como intermediador e transportador dos entorpecentes que seriam repassados a Ariel, responsável pelo repasse para os outros envolvidos no esquema.

A Polícia informou que, junto com Tiago Scareli, foram apreendidos uma quantidade de maconha e cocaína, sendo que parte dos entorpecentes estava dentro de uma bolsa usada por entregadores de delivery. Além das drogas, também foram encontrados uma balança de precisão, cartões magnéticos, uma quantia em dinheiro e pendrives.

Por fim, o último suspeito, Tiago de Almeida, 26, foi detido no bairro Manuel Dias Branco. Segundo a investigação policial, ele atuava como intermediador e transportador da droga repassada por Ariel até chegar aos integrantes que faziam a revenda dos entorpecentes.

As capturas foram resultado da sexta edição da operação "Profilaxia". De acordo com os policiais, ainda foram apreendidos dois carros e uma motocicleta. Os materiais e os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).