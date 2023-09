Criminosos filmam vítima de esquartejamento em Fortaleza

Crédito: Via Whatsapp O POVO

O corpo foi recolhido no começo da manhã. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) confirmou o caso por meio de nota e informou que a investigação está em andamento.

O corpo estava envolto a um papelão, sem a cabeça e sem as mãos. O lugar onde a vítima foi achada fica nas proximidades de uma escola e era trajeto de estudantes que estavam a caminho da instituição de ensino.

Criminosos filmaram uma vítima de um esquartejamento e divulgaram o vídeo nas redes sociais. O corpo foi encontrado nessa quinta-feira, 28, na rua Belém , nas proximidades do bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. A vítima não tinha identificação.

Após o achado do cadáver, o vídeo de criminosos com a vítima foi amplamente divulgado nas redes sociais. Nas imagens, os criminosos exibem a cabeça do rapaz e fazem simbolos atribuindo a morte a uma facção criminosa.

O POVO não divulga o vídeo em razão do teor violento das imagens. Em 2021, O POVO divulgou uma reportagem sobre a relação dos esquartejamentos no Ceará e as facções criminosas.