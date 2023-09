AMC realiza leilão de carros, motos e sucatas; saiba como participar

As remoções podem ocorrer por condução de veículo que não esteja registrado e licenciado, sem emplacamento, abandonado na via, sem qualquer uma das placas de identificação ou estacionado em local e horário proibidos. Todos os veículos são levados a um depósito da AMC.

Podem participar do leilão pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas, com documento de identidade, CPF e comprovante de endereço. Empresas inscritas no CNPJ e que estão regulares ao INSS e à Justiça do Trabalho também podem fazer lances.

Os lances devem ser feitos no site em que o leilão será realizado, e os interessados precisam se cadastrar previamente na página eletrônica.