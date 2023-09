Quatro novos xiringadores serão instalados em Fortaleza até a próxima semana

De acordo com a SCSP, os pontos serão utilizados em período de teste, durante três meses. A partir dos resultados obtidos nessas estações, a continuidade do projeto será definida, com expansão para outros pontos da Cidade.

“Esse momento inicial dos cinco xiringadores é um momento de teste. Ele é um projeto-piloto, e a gente está entendendo como vai se dar o funcionamento dele, se a população realmente está aprovando, se de fato ele está cumprindo com os objetivos que a gente imaginou”, explica a coordenadora de mobilidade urbana da SCSP, Isabela Castro.

Novas árvores serão instaladas nas ciclovias

A iniciativa faz parte do programa Pedala Mais, que pretende dobrar o número de ciclistas em Fortaleza nos próximos dez anos por meio de melhorias na segurança, conectividade da malha cicloviária e conforto.

Um dos elementos destacados pelo prefeito José Santo durante a última transmissão ao vivo foram as árvores. Segundo a Prefeitura, 300 árvores adultas serão instaladas próximas às ciclovias e ciclofaixas da Capital.

A coordenadora de mobilidade urbana da SCSP, Isabela Castro, informa que a vegetação será disposta a partir de uma série de critérios, como o volume de ciclistas, temperatura e quantidade de árvores já presentes no local,

Questionada sobre o prazo para a instalação dessas árvores, a coordenadora respondeu apenas que a medida será feita em breve. "Acredito que nas próximas semanas a gente já vai estar vendo essa iniciativa acontecendo", disse.