Motociclista morre após ser atingido por ônibus em Fortaleza

Câmeras de segurança registraram o momento que a vítima é colhida pelo veículo. Caio estava trabalhando no momento do acidente. Ele transitava na motocicleta fazendo cobranças relacionadas a vendas de frango.

Um motociclista morreu após ser atingido por um ônibus , nessa quarta-feira, 27, no cruzamento da rua Barra Vermelha com Teodoro de Castro, na Granja Lisboa, em Fortaleza . A vítima foi identificada como Caio dos Santos Ferreira, de 24 anos.

O próximo passo será a implantação de tachões na rua Teodoro de Castro, que tem como objetivo reforçar o alerta para evitar o avanço no cruzamento. Ainda no local, a Rua Barra Vermelha também terá sinalização de alerta com tachões reforçada.

De acordo com o órgão, a revitalização do trecho foi realizada.

De acordo com informações obtidas por agentes de trânsito no local, houve uma colisão transversal entre um ônibus e uma motocicleta. O motociclista não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com relatos, o ônibus seguia pela Rua Barra Vermelha, via preferencial.

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) informou, por meio de nota, que atendeu a uma colisão, no fim da manhã desta quarta-feira, 27, no cruzamento das ruas Teodoro de Castro com Barra Vermelha, no bairro Granja Lisboa.

Conforme moradores, a falta sinalização é a principal causa dos acidentes no cruzamento. As pessoas relataram que há muitos acidentes nesse trecho.

"O órgão informa ainda que toda a via será alvo de estudos para avaliar quais medidas mitigadoras podem ser implantadas e reforça a necessidade da população respeitar as normas de circulação, respeitando a sinalização existente e os limites de velocidade", aponta.

O cruzamento possuía a sinalização vertical preservada, que prevalece sobre a horizontal para a orientação dos condutores, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O órgão já revitalizou a pintura no trecho.





O cruzamento possuía a sinalização vertical preservada, que prevalece sobre a horizontal para a orientação dos condutores, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O órgão já revitalizou a pintura no trecho.