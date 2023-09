Cerco de Jericó 2023: Festa dos Arcanjos finaliza programação nesta sexta, 29

O Cerco de Jericó teve início no último dia 10 de agosto e, nesse período, sete missas foram celebradas em preparação para a celebração que é comemorada todos os anos no dia 29 de setembro

Nesta sexta-feira, 29, a Comunidade Shalom da Paz realiza a 17ª edição da Festa dos Arcanjos, evento que finaliza a programação do Cerco de Jericó. A festa ocorrerá no Centro de Eventos São Miguel do Shalom, no bairro Mondubim, em Fortaleza, a partir das 16 horas. A programação é abesta ao público com entrada gratuita.

O Cerco de Jericó teve início no último dia 10 de agosto e, nesse período, sete missas foram celebradas em preparação para a celebração que é comemorada todos os anos no dia 29 de setembro.

Iniciando-se com o terço da divina misericórdia, o evento conta com shows dos missionários Ítalo Poeta e Ana Clara Rocha (Exército de Deus). A missa com o padre Antonio Furtado encerra o evento.