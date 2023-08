Juazeiro do Norte inaugura sala de educação bilíngue para surdos

O equipamento é destinado para crianças da educação infantil e as que estão no primeiro ciclo de alfabetização. A sala utilizará a Língua Brasileira de Sinais.

A cidade de Juazeiro do Norte inaugurou, na última quinta-feira, dia 17, a primeira sala de educação bilíngue de surdos do interior do Ceará. As aulas irão ocorrer na Escola Ratts Barbosa, localizada no bairro Pirajá. Segundo a Secretaria de Educação Municipal, a sala utilizará a Língua Brasileira de Sinais, tendo Libras como primeira língua e o Português escrito como segunda.

O equipamento é destinado para crianças da educação infantil, que engloba alunos de 4 e 5 anos de idade, e o primeiro ciclo de alfabetização, que inclui os três primeiros anos do ensino fundamental. A pasta orienta que os os pais de estudantes surdos que desejem matricular seus filhos, procurem a unidade escolar para a efetivação da matrícula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo a secretária de Educação de Juazeiro do Norte, Pergentina Jardim, a sala de educação bilíngue é resultado de um planejamento feito com a comunidade surda da Cidade. Durante o mês de julho, a pasta firmou parceria com a Universidade Federal do Cariri (UFCA) e promoveu capacitações de professores para atuar no equipamento.