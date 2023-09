Exposição imersiva e interativa "Terra de Gigantes" é aberta no MAC, em Fortaleza

As visitações podem ser feitas de quarta a sexta, das 9 às 18 horas (com acesso até às 17h30min), e aos sábados, domingos e feriados, das 13 às 18 horas (com acesso até as 17h30min). “O MAC virou uma sala imersiva. A essência do trabalho é a ideia da ancestralidade e a conexão com as produções negra e indígena. Você entra na instalação, e a dimensão da obra é enorme em tamanho. É uma exposição muito bonita, recomendo a visita”, afirmou Luisa Cela, secretária da Cultura do Ceará, durante visita neste sábado, 23. Primavera dos Museus 2023 encerra programação no domingo, 24 A Primavera dos Museus, iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) que envolve museus e instituições culturais em todo o Brasil, encerra a programação no domingo, 24. Iniciada na segunda-feira, 18, a 17ª edição teve como meta estimular a participação do público nas atividades promovidas pelos museus. O tema deste ano foi “Memórias e Democracia: pessoas LGBT+, indígenas e quilombolas”. "A primavera dos museus é uma iniciativa do Ministério da Cultura, e o governo do estado reuniu todas as instituições museais, como Museu do Ceará, Museu da Imagem e do Som e MAC para programação integrada com exposições, rodas de conversa e outras atividades. Em breve, teremos o Fórum Estadual de Museus, e, no ano que vem, o Ceará vai sediar o fórum nacional", enumera Luisa Cela. Veja a programação do encerramento da Primavera dos Museus neste domingo, 24: Ação Educativa – Ateliê para Bebês: CODAs e Bebês Surdos. Com Cris Soares, Weverson Martins e Beatriz Gurgel. Acessível em Libras.

Pinacoteca do Ceará

Das 10 às 11 horas

Presencial

Ação Educativa – Bonitinho pra Chover na Floresta do Chico. Com Érica Xita e Liza Maria.

Pinacoteca do Ceará

Das 11 às 12 horas

Presencial Visita guiada na exposição “Terra de Gigantes” com o curador Daniel Lima

Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) – CDMAC

Das 14 às 16 horas

Presencial Roda de conversa “O papel das mulheres negras e indígenas na construção das políticas públicas de memória e no fortalecimento da democracia”

Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE) – CDMAC

Das 16 às 17 horas

Presencial