Excesso de velocidade e consumo de álcool são principais causas de acidentes no Ceará

O consumo de álcool é a segunda maior causa de acidentes — com mortes ou com lesões graves em vítimas — no Ceará. A informação foi repassada por Jorge Trindade, diretor de educação de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), na manhã desta segunda-feira, 25, durante uma ação educativa que marcou o fim da Semana Nacional de Trânsito , em Fortaleza. A infração só fica atrás de sinistros que acontecem em decorrência do excesso de velocidade.

Em terceiro celular, está o uso de celular. “O foco desta operação de hoje é levar essa informação à população. Aos usuários das vias, principalmente motoristas e motociclistas, que nunca utilizem o celular, porque ele desvia a atenção do condutor.”

A ação funcionou como se fosse uma blitz. As autoridades abordavam os motoristas e, então, faziam as orientações perto da sede do Detran-CE, no bairro Maraponga. Houve distribuição de panfletos, disponibilização de um óculos que simula a embriaguez e participação de diversos órgãos e entidades públicas.

Eliardo Martins, presidente do Sindicato das Autoescolas do Estado do Ceará (Sindcfcs), percebeu que os motoristas paravam na blitz com medo. “Para ele [o condutor], eu acredito que é um susto, mas ao mesmo tempo ele está vendo a importância [das informações].”

A Semana Nacional do Trânsito é prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância da segurança viária. Ela ocorreu entre os dias 18 e 25 de setembro.

Francisco César Eduardo de Aquino, 52, foi um dos poucos que pararam o carro para participar do evento. Ele é motorista autônomo e tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) desde 1996. “A educação é a base de tudo. Se as pessoas fossem mais educadas no trânsito, respeitassem as leis, não haveria acidente nenhum”, opina.

No dia a dia, ele costuma presenciar acidentes com frequência. “Ontem mesmo eu vi três motoqueiros no chão. Todo dia a gente vê e passa susto com motoristas que avançam no sinal, que cortam a gente etc.”