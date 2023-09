Suspeitos de furtarem fios elétricos no bairro Centro são presos

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) realizou a prisão em flagrante de dois homens, de 31 e 28 anos, na madrugada desta sexta-feira, 1, no Centro de Fortaleza. Os suspeitos tinham uma certa quantidade de fios.

A corporação foi informada de fios que estavam sendo furtados por dois homens no cruzamento entre duas avenidas do bairro. Além da fiação, os agentes encontraram uma serrinha junto com os detidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os suspeitos foram encaminhados encaminhados para o 34º Distrito Policial, onde foram autuados por furto e colocados à disposição da Justiça. Ambos já tinham antecedentes criminais.