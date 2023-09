Museu da Boneca de Pano reabre as portas com sarau para todas as idades

Reabertura do Museu da Boneca de Pano, localizado no bairro Pici, em Fortaleza Crédito: FERNANDA BARROS

Por quase quatro anos, as bonecas que compõem o acervo do Museu da Boneca de Pano (@museudabonecadepano), localizado na rua Deputado Joel Marques, 110 - Pici, tiveram que ficar guardadas e não ganharam os braços de nenhuma criança curiosa ou adulto sensível à beleza e simplicidade dos brinquedos feitos à mão. Culpa da pandemia de Covid-19, que calou tantos sorrisos, e das dificuldades de se manter um museu privado. Conheça museus na Grande Fortaleza que fogem do convencional e contam a história do cotidiano; SAIBA MAIS No entanto, na tarde deste sábado, 23, elas puderam se acomodar no térreo da casa da artesã e pedagoga Liduína Rodrigues. O espaço foi transformado para receber pessoas interessadas em refletir sobre como as bonecas de pano podem ser tão diferentes entre si e ao mesmo tempo compartilhar um sabor de nostalgia e infância em quem as toca.

“Quando eu era criança, o meu sonho era ter uma Susi (boneca brasileira lançada em 1966 pela fábrica de brinquedos Estrela para competir com a estadunidense Barbie). Como a boneca era muito cara e meu pai não tinha condição de comprar, minha mãe passou a fazer bonecas de pano para mim. Com o tempo, peguei gosto e comecei a fazer as minhas próprias, inclusive servindo como fonte de renda para a minha família”, lembra a artesã. A pedagoga e artesã Liduína Rodrigues criou o museu no bairro Pici e dá oficinas de confecção do brinquedo para crianças e adultos Crédito: FERNANDA BARROS

A iniciativa de criar o museu surgiu a partir de uma capacitação em Museologia e o convite posterior para criar uma associação cultural no bairro. Além da exposição das peças feitas por Liduína e de bonecas doadas por pessoas de várias partes do Brasil e do mundo, o museu também é um espaço de aprendizagem, com oficinas ensinando crianças e adultos a fazerem seus próprios brinquedos de pano. “Costumo dizer que o mundo da boneca vai além do brincar e pode ser até uma terapia. Muitas crianças e adultos chegam aqui resistentes à ideia de confeccionar uma boneca, mas aos poucos essa resistência vai cedendo. Depois de duas horas, uma nova boneca nasce, e ela sempre tem uma característica ou outra de quem a fez. É muito engraçado mostrar isso pra pessoa, porque, muitas vezes, ela nem se apercebeu que estava se colocando naquele pedaço de pano”, diverte-se Liduína.