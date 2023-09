Sarto enviará Lei do Passe Livre Estudantil à Câmara nesta segunda, 25

A política irá permitir duas passagens gratuitas por dia útil para cada aluno com Carteira Estudantil

O prefeito José Sarto (PDT) afirmou que enviará o projeto de Lei do Passe Livre Estudantil para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) nesta segunda-feira, 25. Com a implementação, os alunos que possuem carteirinha de estudante terão direito a duas passagens gratuitas por dia útil. Após o uso do Passe Livre, a tarifa estudantil, de R$ 1,50, passará a valer.

O anúncio foi feito durante aulão do Academia Enem, no Ginásio Paulo Sarasate neste sábado, 23.

"Vamos garantir a gratuidade das passagens de ida e volta nos dias úteis para escola, universidade, pública ou privada. Isso é uma política de incentivo à educação e inclusão social, que vai contribuir com a economia das famílias fortalezenses!", afirmou o prefeito de Fortaleza, nas redes sociais.