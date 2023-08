Como vai funcionar projeto de drenagem que promete conter alagamentos na avenida Heráclito Graça

Com orçamento previsto de cerca de R$ 24 milhões, a obra prevê a abertura de uma galeria sob a via com capacidade de armazenar 14 mil m³ de água, o que equivale a 13 piscinas olímpicas. Grelhas de drenagem também serão instaladas na rua para que a chuva escorra até a galeria. Depois, a água será escoada gradativamente para o riacho Pajeú, que corta a região.

Problema conhecido dos fortalezenses, os alagamentos da avenida Heráclito Graça no período chuvoso podem ganhar uma nova solução. A Prefeitura de Fortaleza lançou licitação para a construção de um reservatório subterrâneo entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo, com o intuito de conter a água da chuva e evitar os transtornos para quem passa pela via.

“Quando você tem muita água chegando num ponto e pouca água saindo, o que vai acontecer é que você vai acumular água. Então, o que se faz com esse tipo de obra é criar uma acumulação controlada, que não atrapalhe a mobilidade e o dia a dia das pessoas”, afirma Samuel Dias, titular da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). Segundo o gestor, “esse sistema vai ser suficiente para resolver os impactos recorrentes” que ocorrem na área.

O problema é acompanhado pelo O POVO há anos. As páginas do jornal trazem registros de inundações no local desde os anos 1980. Em uma edição impressa de janeiro de 2014, a professora Maria das Graças reclamou da inundação. “Entra prefeito e sai prefeito, ninguém acaba com o alagamento da avenida”, disse. Em abril de 2023, nove anos depois, seis motoristas ficaram presos dentro dos carros devido ao rápido acúmulo de água na via.

Qual a causa do alagamento na região?

As inundações coincidem com o aterramento e supressão do riacho Pajeú, manancial urbano de grande importância para o surgimento da cidade de Fortaleza. Com as construções ao redor do riacho e a impermeabilização do solo, que não permite a absorção da água, os alagamentos se tornaram cada vez mais comuns. Hoje, o riacho corre majoritariamente sob o solo.

“No passado, nós tínhamos as mesmas chuvas e não tínhamos tantas inundações. Isso ocorre porque tínhamos mais áreas permeáveis, mais áreas de amortecimento natural da água da chuva”, diz Samuel.

Apesar de acreditar que é necessário recuperar a permeabilidade do solo da Cidade, Newton Becker, professor do departamento de Arquitetura, Urbanismo e Design da Universidade Federal do Ceará (UFC), explica que o processo levaria mais tempo e precisaria de mais planejamento.