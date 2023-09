Encontro reforça acolhimento e conscientização das famílias para doação de órgãos no Ceará

O 11º Encontro das Famílias Doadoras do Instituto Doutor José Frota (IJF) foi realizado nesta quarta-feira, 20, no hospital localizado em Fortaleza. O momento celebrou a memória dos doadores e a solidariedade das famílias que autorizaram as doações dos órgãos de parentes. O encontro também reforçou a importância do acolhimento das equipes médicas no contato com as famílias como forma fundamental para a adesão das doações.

O IJF registrou um aumento de 18% na taxa de adesão dos familiares nas doações de múltiplos órgãos de janeiro a agosto deste ano, com 84% da taxa de adesão das famílias. No mesmo período no ano passado, o percentual era de 71%, conforme informou a coordenadora da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (Cihdott/IJF), a enfermeira Aline Braga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste ano, de janeiro a agosto, o equipamento realizou 146 captações de órgãos para transplantes. Em 2022, o quantitativo foi mais de 250 durante todo o ano. Um dos efeitos do aumento das taxas de adesão está relacionado ao processo de acolhimento com as famílias por meio das equipes, após constatação dos óbitos dos parentes.