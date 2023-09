Projeto entrega computadores recondicionados a associações e rede de catadores em Fortaleza

Ao todo, 15 associações e a Rede Estadual de Catadores são beneficiadas com a iniciativa do Programa Juventude Digital

As associações beneficiadas pela iniciativa são Aran, Ascajan, Acores, Brisamar, Maravilha, Moura Brasil, Raio de Sol, Reciclando, Rosa Virgínia, Socrelp, Viva a Vida, Ascabomja, Asca-Rosa e Mulheres em Cena, além da Rede Estadual de Catadores.

Por meio do Juventude Digital, a Prefeitura de Fortaleza fez a primeira doação de 15 computadores recondicionados em meio aos cursos de Manutenção de Computadores. Os aparelhos foram destinados para associações e redes de catadores que fazem a coleta seletiva na Capital.



A coordenadora do programa, Ianna Brandão, diz que essa é a primeira entrega de computadores recondicionados pelo Centro de Recondicionamento Tecnológico (CRT) e que esses equipamentos são ferramentas que auxiliará na profissionalização dos beneficiados.

"Além disso, também iremos montar uma turma do curso de Manutenção de Computadores exclusiva para os membros das associações e seus filhos. Eles vão ter acesso tanto à manutenção como também a cursos focados em inclusão e letramento digital", relata.



A presidente da Associação Rosa Virgínia, Musa Mara, comemorou a iniciativa do projeto Mais Fortaleza e pontua que o equipamento ajudará nas melhorias do trabalho de reciclagem. “Para as associações, estes computadores são de grande importância, pois vamos aprender a nos organizar melhor e registrar todo o material que chega para nós, saber melhor quais são nossos doadores e quantos eles são. Nós vamos produzir nossos dados".