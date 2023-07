Autismo em adultos: conheça as histórias de famosos com o diagnóstico

Atores, cantores e atletas tiveram o diagnóstico de autismo já na vida adulta. Veja alguns famosos com o Transtorno do Espectro Autista

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), mais conhecido como autismo, é um distúrbio neurológico que afeta o desenvolvimento cerebral e costuma ser diagnosticado ainda na infância. Entretanto, algumas pessoas só recebem o diagnóstico já adultas, mesmo lidando com os sintomas a vida toda, como o psiquiatra paulistano Alexandre Valverde.

Ainda que tardio, é importante que a pessoa tenha acesso ao diagnóstico para ter o suporte necessário e se conhecer melhor. Esse é o caso de celebridades como a cantora Sia e o campeão de jiu-jitsu Diego Vivaldo.

Conheça as histórias de famosos que são autistas e receberam o diagnóstico na vida adulta:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sia

A cantora foi diagnosticada aos 47 anos. Crédito: Reprodução/Revista Monet

A cantora Sia revelou em um podcast, em maio deste ano, que recebeu o diagnóstico tardio de autismo, aos 47 anos. No bate-papo, ela explicou que só se sentiu livre após o diagnóstico.



“Por 45 anos, eu pensei ‘tenho que colocar meu traje humano’. E somente nos últimos dois anos me tornei totalmente eu mesma”, explica.



Em fevereiro de 2021, Sia se envolveu em uma polêmica após escalar uma atriz neurotípica — que não possui alteração no desenvolvimento — para interpretar uma mulher autista. Além disso, ela também foi criticada por algumas cenas em que os personagens precisam ser contidos nas cenas.

Após o ocorrido, a cantora pediu desculpas para a comunidade autista, retirou as cenas de contenção do filme e colocou um aviso de restrição.

Leilah Moreno

Leilah Moreno é atriz e cantora brasileira. Crédito: Reprodução/UOL

A atriz e cantora brasileira recebeu o diagnóstico de autismo após os 25 anos de idade. Em entrevista ao Gshow, em 2021, ela conta que aos 16 anos foi diagnosticada com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Somente depois de adulta, ela teve acesso a uma análise para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Não fui uma autista não-verbal, fui comunicativa, mas tive momentos de isolamento, ainda tenho. [...] Ficava sobrecarregada com barulho, muitas informações”, explica a artista. Hoje, ela se diz mais madura e que entende que o autismo é parte dela.

Sobre o assunto O efeito dos estereótipos de raça e gênero no diagnóstico de autismo

Adolescência e autismo: aceitação e suporte tornam o período menos conturbado

Angélica Martins

A jornalista entende que o autismo "não é uma questão de personalidade". Crédito: Reprodução/UOL

A jornalista Angélica Martins, ex-BBB, falou sobre o seu diagnóstico em um vídeo nas redes sociais, em dezembro do ano passado.

Segundo ela, saber sobre o transtorno foi um “baque” e um alívio por entender tem um motivo para a forma como ela lida com as pessoas. “Não é uma questão de personalidade", percebe.

Vitor Fadul

O cantor decidiu procurar ajuda profissional aos 24 anos. Crédito: Reprodução/Youtube

O cantor decidiu procurar ajuda profissional e se submeter a testes aos 24 anos e, um ano depois, recebeu o diagnóstico do transtorno do espectro autista (TEA).



“Isso representou a virada de chave na minha vida, a ficha que caiu. A partir dali, diversos acontecimentos mal resolvidos do passado fizeram sentido”, explica Vitor.

Segundo ele, foi difícil ter acompanhamento necessário ainda na infância, pois veio de família humilde, sem acesso a educação de qualidade e bons médicos. O cantor relata que o período após o diagnóstico foi “um estágio de profundo autoconhecimento”.

Anthony Hopkins

O ator Anthony Hopkins foi diagnosticado ao 70 anos. Crédito: Reprodução/Rádio Mix Rio

Vencedor do Oscar de de Melhor Ator no filme “O Silêncio dos Inocentes”, o ator teve o diagnóstico de autismo aos 70 anos de idade. E foi por causa da esposa que Anthony Hopkins buscou entender que algumas de suas características eram compatíveis com as de uma pessoa atípica.

Ele tornou público seu diagnóstico de forma tranquila, em uma entrevista ao jornal americano “The Desert Sun”, em 2020. Na ocasião ele esclareceu que sua condição nunca foi impedimento para o seu trabalho.

“Nunca posso ficar calmo. Costumo executar várias tarefas, de vez em quando decido que não vou pintar e depois passo 24 horas pintando”, explicou o ator.

Sobre o assunto Autismo em meninas e mulheres: sem diagnóstico, sem suporte

Autismo pode ser mascarado em meninas e mulheres

Diego Vivaldo

O lutador de jiu-jitsu considera que o diagnóstico foi um alívio. Crédito: Reprodução/Instagram

O campeão mundial e sul-americano de jiu-jitsu foi diagnosticado com aos 34 anos. Ele passou a vida toda driblando sintomas como dificuldade de convívio social e foco hiperconcentrado em alguns interesses.

Para ele, o diagnóstico foi um alívio e agora ele encara a vida ao lado da mulher e do filho Danilo, de 5 anos.