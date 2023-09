Morre educadora Dáulia Bringel aos 101 anos

Nascida no município de Jardim, localizado na Região Metropolitana do Cariri, Dáulia atuou como educadora por mais de 70 anos. Após terminar os estudos, se mudou para Saboeiro, no Sertão de Inhamuns, onde se casou e teve nove filhos.



Em 1977, Dáulia fundou com uma das filhas, Graça Bringel — que é diretora da escola e presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Ceará — o Centro Pedagógico Recanto Infantil, que passou a se chamar Colégio Dáulia Bringel. A unidade está localizada no bairro Parque Manibura, em Fortaleza.