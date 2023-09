Escola cearense fica entre as finalistas de melhores do mundo com projeto sobre saúde mental

A votação pública para a escolha da escola vencedora iniciou nesta terça-feira, 12 Crédito: Divulgação/ Secretaria de Educação do Ceará

O Ceará mais uma vez ganhou destaque na área da educação. Isso porque a Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, localizada na cidade de Carnaubal, na região da Ibiapaba, está entre as escolas finalistas do Prêmio Melhores Escolas do Mundo criado pela T4 Education, apoiado pela Fundação Lemann, Accenture e American Express. A escola está concorrendo na categoria “Apoiando vidas saudáveis” e está entre as três melhores do mundo com a iniciativa do professor Guilherme Barroso intitulada de “Adote um Estudante”, que tem como foco a saúde mental dos alunos. Além do Ceará, a Escola Municipal Edson Pisani, de Minas Gerais, também está concorrendo ao prêmio, mas em outra categoria. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Idealizador do projeto, o professor de educação física Guilherme Barroso explica que a Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) envia as informações para as Coordenadorias Regionais de Desenvolvimento da Educação (Crede), que envia para as escolas. Dessa forma, o projeto foi inscrito no prêmio.