Motociclista embriagado é preso por conduzir veículo adulterado em Brejo Santo

Homem desobedeceu ordem de parada e se recusou a fazer o teste do bafômetro

Um motorista com sinais de embriaguez foi preso nesse domingo, 17, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), por conduzir uma motocicleta adulterada. O caso ocorreu no km 501 da BR-116, no município de Brejo Santo.

De acordo com a PRF, o homem de 54 anos foi abordado após os agentes observarem que ele não estava utilizando o capacete de segurança. A ordem de parada foi desobedecida, e o homem iniciou uma fuga.