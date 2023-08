Prefeitura de Fortaleza entrega escola requalificada no bairro Vila Peri

Parte do pacote de requalificação do parque escolar de Fortaleza, a restairação da Escola Municipal Catulo da Paixão Cearense, localizada no bairro Vila Peri, foi entregue nesta sexta-feira, 11. Reforma beneficia os 381 alunos do equipamento, que contempla do Infantil IV ao 3° ano. O investimento foi de R$ 2,2 milhões.

As obras incluíram revitalização das calçadas no entorno da unidade, melhoria e padronização da infraestrutura de todos os ambientes escolares, como revisão de cobertura, pintura em geral, recuperação de revestimentos e pisos, instalação da Estação de Tratamento de Esgoto, e itens de acessibilidade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Equipamento também recebeu novas instalações, incluindo construção da sala de inovação, reforma do estacionamento, entre outros. O projeto foi executado pela Secretaria Municipal da Educação (SME) em parceria com a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf).

"O principal é adotar a proposta pedagógica que a gente vem desenvolvendo. As escolas são dotadas de áreas que não tinham. No caso aqui, foi a sala de inovação, a parte de alimentação das crianças, que também a gente tem um olhar muito especial, ganhamos um novo refeitório e uma cozinha totalmente ampliada. E um olhar muito especial para as salas de aula e bibliotecas", destacou a secretária da Educação, Dalila Saldanha.

O Município investiu, ainda, R$ 175 mil para a aquisição de equipamentos e mobiliários. Outras 66 unidades estão com obras em execução.

Ao todo, 88 unidades de educação tiveram obras iniciadas entre os anos de 2021 e 2023. Destas, 22 já foram entregues. O investimento total foi da ordem de R$ 186,8 milhões. As obras incluem alguns equipamentos escolares que receberão prédios construídos do zero, em novos endereços.