Caso Alana: recurso aguarda julgamento há três meses

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Defesa do empresário David Brito de Farias recorreu contra decisão que o levava a júri popular

Há três meses aguarda julgamento recurso contra a decisão de levar a júri popular o empresário David Brito de Farias, acusado de matar Alana Beatriz Nascimento de Oliveira, de 25 anos, em 21 de abril de 2021. Desde o dia 2 de junho, o recurso em sentido estrito está concluso para avaliação do relator.



Alana foi morta com um tiro na cabeça, que a atingiu entre os olhos. O episódio ocorreu na casa de David, após uma festa que os dois haviam participado. Conforme o empresário, o disparo ocorreu de forma acidental, enquanto ele mostrava a arma a ela.



O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou David por homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual. A denúncia foi aceita pela Justiça e, em abril deste ano, com o fim da fase de instrução, a 4ª Vara do Júri entendeu que haviam elementos suficientes para submetê-lo ao Tribunal do Júri, pronunciando-o.