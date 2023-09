Acusado de matar cunhado em Fortaleza é liberado em audiência de custódia

Um homem acusado da morte do próprio cunhado, no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, foi preso em flagrante na madrugada da última segunda-feira, 11, e foi colocado em liberdade no mesmo dia durante audiência de custódia mediante o monitoramento eletrônico.

Conforme a audiência de custódia, o homem identificado como Carlos Alberto da Costa Silva, de 46 anos, é acusado da morte do cunhado da mesma idade.

Carlos havia sido preso por policiais militares depois que a vítima chamou os agentes de segurança e afirmou que foi agredido pelo cunhado durante uma discussão. Depois de ter falado com os PMs, ele caiu no chão. Os policiais chamaram o Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu), mas a vítima não resistiu aos ferimentos.