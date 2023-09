Como solicitar reparos em equipamentos de Academias ao Ar livre de Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08.09.2023: Estado das academias ao ar livre. praça das flores ( Doutor Carlos Alberto Studart Gomes). Crédito: FÁBIO LIMA

Instaladas em praças e parques, as Academias ao Ar Livre são equipamentos voltados para a prática de exercícios físicos de forma gratuita. Por desgaste ou vandalismo, contudo, a população pode ter o benefício da promoção à saúde prejudicado. Segundo o secretário municipal de Gestão Regional, Ferruccio Feitosa, "ao identificar algum equipamento com defeito, a população pode entrar em contato através do telefone 156 ou procurar alguma Regional". A informação vale tanto para equipamentos instalados pela rede municipal, como para os que foram adotados pela iniciativa privada. De acordo com o secretário, Fortaleza tem cerca de 400 Academias ao Ar Livre. Irani Andrade, 73, moradora do bairro Aldeota, costuma fazer seus exercícios em casa. De vez em quando, contudo, a comerciante vai à Praça das Flores, no bairro Aldeota, para fazer caminhada e variar em sua rotina de exercícios na Academia ao Ar Livre. "Aqui é um complemento para o bairro e muito agradável para fazer exercícios. Principalmente para quem não pode ou não gosta de academia [tradicional]", comenta a moradora.

A idosa, contudo, ressalta que, às vezes, nota que alguns equipamentos precisam de manutenção. “Sem óleo, por exemplo. Se houvesse mais zelo, eu acho que ia ser mais proveitoso. Tanto para o público ao redor, como para o público de fora, com criança, que vem aqui no domingo, feriado, por exemplo”, comenta a moradora. A instalação da Academia ao Ar Livre na Praça das Flores é fruto de uma parceria público-privada entre a Prefeitura de Fortaleza e a operadora de planos de saúde Unimed. No espaço, é possível encontrar equipamentos como simulador de cavalgada; simulador de remada; legpress; simulador de surf; bicicleta de mão; barra de flexão de cotovelos (indicado para cadeirantes) e banco. Já sob a gestão pública, as Academias ao Ar Livre contam com aparelhos como alongador, simulador de cavalgada, caminhada e remo, rotação dupla, esqui, surf, pressão de pernas, multi exercitador e rotação vertical. Os aparelhos são indicados para pessoas adultas de todos os tamanhos e idades. Outro espaço em Fortaleza que conta com equipamentos de Academia ao Ar Livre é a Praça Coronel João Pontes, no bairro Monte Castelo, também conhecida como Pracinha Redonda. Morador do bairro, Bruno Lopes, 28, costuma ver na praça a população utilizando o espaço com mais frequência em horários de temperaturas mais amenas. “Pessoal vem mais de manhã e à tarde, fazem caminhada aqui e já usam os equipamentos. Vem muito idoso, criança também usa. É importante para a saúde e também uma diversão a mais pro pessoal”, comenta. Equipamentos quebrados Por ter o costume de frequentar a Pracinha Redonda, no bairro Monte Castelo, Bruno Lopes comenta que há um grande problema envolvendo a conservação dos equipamentos da Academia ao Ar Livre do local:

“Aqui não tem fiscalização. Tem a questão da população que não sabe usar e acaba quebrando. Mas, principalmente, tem uns vândalos que vêm de noite e quebram os equipamentos. O prejuízo fica para quem depende desses [equipamentos] pra fazer seus exercícios”, comenta Bruno. Desde 2021 até agosto 2023, foram instaladas 64 academias e realizadas 284 manutenções. De acordo com a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), o Programa de Manutenção de Praças e Espaços Públicos prevê que outras 77 praças/areninhas devem ser entregues até o final de 2024, com o investimento de R$ 53 milhões. Sobre atos de vandalismo, o secretário municipal de Gestão Regional, Ferruccio Feitosa, pediu apoio da população com denúncias. “Assim, nós poderemos acionar a guarda municipal o mais rápido possível para combater esse tipo de ação, que prejudica toda a sociedade”, ainda comentou Ferruccio Feitosa.