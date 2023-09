Sete pessoas foram salvas de afogamentos durante o feriadão de 7 de Setembro

Seis banhistas foram resgatados em praias do litoral de Fortaleza e um na Lagoa do Cauípe, em Caucaia

Crédito: Gilseppe Bonazi/Corpo de Bombeiros Militar do Ceará

Sete pessoas foram salvas de afogamentos nos litorais de Fortaleza e Caucaia durante o feriado prolongado de 7 de Setembro, Dia da Independência do Brasil. Nos resgates, realizados entre a quinta-feira, 7, e o domingo, 10, foram socorridos quatro homens adultos, duas crianças e uma jovem de 19 anos.

No primeiro dia de feriado, um homem de 33 anos foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) na Lagoa do Cauípe, em Caucaia, município a 20 km de Fortaleza.