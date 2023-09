Homem é morto com cerca de 10 tiros em barraca de praia na Leste-Oeste

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem foi morto a tiros em uma barraca localizada na Praia da Leste-Oeste, no bairro Moura Brasil. O crime foi registrado por volta das 17 horas deste domingo, 10. Cerca de dez disparos foram efetuados na ação.

Violência nas praias de Fortaleza

O caso deste domingo ocorre quase um mês após um duplo homicídio em uma barraca de praia da avenida Beira-Mar, no bairro Meireles. Na ocasião, foram mortos Rian de Sousa Gomes e Ítalo Lira de Sousa.

Dois homens foram presos em flagrante pelo crime: Belaziel Moreira e Leandro Avillas Oliveira Correia. Conforme a investigação, o crime ocorreu porque as vítimas moravam em uma região dominada pela facção Massa Carcerária, enquanto os autores do crime integravam a Guardiões do Estado (GDE).