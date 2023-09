Acreana é presa por tráfico de drogas em Fortaleza

A mulher de 20 anos, que vinha de Recife, no estado de Pernambuco, foi presa em uma rodoviária no bairro Messejana com aproximadamente 30kg de maconha

Além dos entorpecentes, bolsas e um telefone celular foram confiscados na operação da Polícia Civil do Ceará em parceria com a Coordenadoria de Inteligência (Coin), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Com as informações preliminares e com a informação sobre o horário do desembarque da suspeita e com o apoio da Coin e com cães farejadores, a equipe foi até uma rodoviária localizada no bairro Messejana para realizar a abordagem. Veja o momento:



Natural do estado do Acre, a mulher foi identificada como Taiane Menezes Bezerra, de 20 anos. Em meio às buscas, o cão farejador encontrou aproximadamente 29,60 kg de maconha em tabletes escondidos em sua bagagem.

Ela não reagiu a abordagem dos policiais e foi encaminhada a sede da Delegacia de Narcóticos (Denarc), onde foi autuada por tráfico interestadual de drogas e colocada à disposição da Justiça.

