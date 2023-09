Desfile de 7 de setembro reúne mais de 8 mil pessoas na Beira-Mar

O evento cívico-militar contou com um esquema especial de trânsito e um reforço na frota de ônibus na região, para facilitar a chegada do público

O “sol quente” característico do horário do desfile não foi um empecilho para que o público permanecesse até o final, quando o general de Divisão, Cristiano Pinto Sampaio, fez o tradicional pedido ao governador, Elmano de Freitas, para encerrar o desfile. O governador respondeu ao comandante militar dando a permissão e elogiando a beleza do evento.

O desfile de 7 de setembro levou uma multidão à Avenida Beira-Mar. O público aglomerado nas calçadas disputava um lugar para ver a passagem de diversas instituições, que participaram das comemorações do Dia da Independência do Brasil . Muitas famílias, crianças e idosos acompanharam o evento, que começou às 8h30min. De acordo com informações da 10ª Região Militar, havia mais de oito mil pessoas no local.

Um esquema de trânsito foi montado pela Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) para garantir que o público tivesse mais segurança para trafegar a pé até a Avenida Beira-Mar e se acomodar para ver a passagem dos desfiles. A frota de ônibus também foi reforçada na área.

O Exército Brasileiro, Marinha, Força Aérea, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Serviço de Atendimento Móvel Urgente (Samu), Guarda Municipal de Fortaleza, Defesa Civil, escolas civis e militares passaram pela avenida com suas bandas, pelotões em marcha ou frota de veículos.



Enzo Cavalcante, de 9 anos, disse que ficou sabendo do desfile na escola e pediu aos pais para levá-lo. “A escola dele não participou, mas ele se interessou muito, e resolvemos vir. É a primeira vez que eu assisto também e estou achando lindo demais. Com certeza, estaremos aqui no próximo ano para ver esse espetáculo”, afirmou a mãe dele, a gerente de loja Vanuza Cavalcante.

Regina Souza estava lá para ver a filha desfilar. A animação foi grande quando viu a estudante passar pela Avenida. Além das palmas, acenos, não controlou as lágrimas. “É muito emocionante ver que ela, tão jovem, tem esse compromisso de estar aqui demonstrando seu respeito à pátria”, declarou a bancária.

A aposentada Luiza Matos contou que há 20 anos se prepara para o desfile todo ano e não perde o espetáculo por nada. “Já vim até com o pé quebrado, não perco de jeito nenhum. Trago meu guarda-sol, minha cadeira de praia, minha água e chego cedo para ver tudo. Cada ano eu acho que está ficando mais bonito”, afirmou.



O verde e amarelo não esteve tão presente neste ano, apesar de continuar sendo uma marca do evento cívico-militar. Além de ter menos pessoas vestidas com as cores, também havia menos gente com bandeiras do Brasil. Também não houve manifestações político-partidárias durante as comemorações da Independência.

Feriado do 7 de Setembro

Parte do público aproveitou o feriado para dar uma passada na praia depois do desfile. Vânia Mendes disse que veio de São Paulo a Fortaleza e incluiu o desfile e a ida à praia na programação turística. “Eu e minha família não perdemos um dia na praia quando estamos aqui. Adorei o desfile, principalmente a parte do Raio. Impressionante ver policiais tão bem treinados. Foi um verdadeiro show”, considerou.

A tropa do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) foi ovacionada durante a apresentação, com diversas manobras e saltos.