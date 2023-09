Elmano e autoridades participam de 7 de setembro em Fortaleza: veja fotos

Também participam escolas municipais, estaduais, particulares e militares, associações e projetos. O desfile também conta com as tropas militares; Marinha, Exército, Aeronáutica, além de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, veículos militares e cavalaria. A previsão é que o evento termine às 11 horas.

O desfile do Dia da Independência de Fortaleza está sendo realizado na avenida Abolição. Estão presentes o governador Elmano de Freitas (PT); a primeira-dama do Estado, Lia Freitas; o presidente da assembleia Evandro Leitão (PDT); e o procurador-geral do Estado, Manuel Pinheiro, entre outras autoridades e representantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB).

A programação do dia começou às 7h30min, na sede do Comando da 10°Região Militar, onde o governador foi recebido pelo General de Divisão, Cristiano Pinto Sampaio. Depois, houve a saída em carro aberto com o comboio seguindo para o local do desfile cívico-militar, na avenida da Abolição.

Confira a programação do 7 de Setembro no Ceará

7h30: Chegada ao Comando da 10º Região Militar

7h45: Saída em carro aberto passando em revista aos participantes do Desfile Cívico Militar 7 de Setembro

8h: Chegada do governador ao palanque das autoridades para o desfile, na avenida Abolição

8h30: Início do desfile, com as presenças Força Expedicionária Brasileira – FEB; Escolas Municipais; Escolas Estaduais; Escolas Particulares; Associações e Projetos. Escolas Militares; Tropas Militares (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, etc), Veículos Militares; e Cavalaria

11h: Encerramento do desfile