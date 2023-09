Trio é preso suspeito de roubar carros de lava-jato em Fortaleza

A captura dos suspeitos ocorreu após a equipe do 6º Batalhão da Polícia Militar receber informações da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) sobre o crime. Durante a ocorrência, um dos carros foi visto em uma avenida do bairro Parangaba pelo Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Três pessoas foram presas em flagrante suspeitas de roubar veículos de um lava-jato, no bairro Parque Iracema, em Fortaleza . A prisão aconteceu na tarde dessa sexta-feira, 1º, pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), horas após o registro do crime.

No local, ao perceber a presença da Polícia Militar, os suspeitos, que estavam dentro de um dos veículos, entraram no estacionamento de um supermercado. Um outro carro, também alvo da equipe policial, também seguiu para o estabelecimento.

Na ocasião, os dois automóveis foram abandonados e os homens tentaram empreender fuga a pé, mas foram capturados.

Os suspeitos foram identificados como Igor de Araújo Lima da Silva, de 22 anos, com passagens por roubo de veículo, roubo a pessoa e receptação; José Lucas Moreno Rufino, de 24 anos; e Eric Luan Guimarães Oliveira, de 25 anos.

Durante a abordagem, os policiais confirmaram que os dois veículos constavam com queixa de roubo no sistema policial. Os suspeitos e as apreensões foram conduzidos para a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na Capital.

Os três homens foram autuados por roubo de veículo e associação criminosa. As diligências seguem e os veículos serão restituídos aos seus devidos proprietários.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.