Acidente entre dois carros e uma moto deixa dois mortos e cinco feridos na CE-060, em Itapiúna

No outro carro, estavam duas mulheres e uma adolescente de 15 anos. Elas sofreram escoriações leves e foram encaminhadas para um hospital da região por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O terceiro veículo envolvido, uma motocicleta, era pilotada por um homem de 51 anos, que levava uma mulher na garupa. Eles tiveram queimaduras graves e foram socorridos no local e encaminhados para o Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, pelo Samu.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) estiveram no local. Também estavam presentes equipes de policiamento e perícia da Polícia rodoviária estadual (PRF).