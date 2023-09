Em Fortaleza, 19 trechos de praia estão próprios para banho neste fim de semana

O boletim de balneabilidade para este fim de semana aponta que, em Fortaleza, 19 trechos de praia estão próprios para banho. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira, 1º, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

No setor Leste, dez trechos estão aptos para o banho. Na Praia do Futuro, oito extensões foram destacadas como próprias — a começar na altura da Capela de Santa Terezinha, nos arredores do Posto Guarda-vidas 09, até a rua Clóvis Mota. As praias da Abreulândia e da Sabiaguaba também foram classificadas como aptas.

Já no setor Centro, seis trechos foram apontados como adequados — iniciando na av. Desembargador Moreira, próximo à feirinha da Beira Mar, indo até a praia dos Crush, na altura do Centro Cultural Belchior.