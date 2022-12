Concurso da Semace tem inscrições prorrogadas para janeiro

As inscrições para o concurso da Superintendência do Meio Ambiente do Ceará (Semace) foram prorrogadas para o dia 15 de janeiro. O prazo original teria fim nesta segunda-feira, 19. A informação foi divulgada pela governadora Izolda Cela por meio das redes sociais. O concurso tem 17 vagas imediatas e 170 para cadastro de reserva.

Os interessados devem se inscrever pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistencial Nacional (Idecan), organizador do certame. A taxa de inscrição é de R$ 150, e as provas serão aplicadas em Fortaleza, Sobral e Crato. O exame é dividido em provas objetivas de múltipla escolha e discursivas, além de uma prova de títulos.

Os cargos são de fiscal ambiental e gestor ambiental, ambos com salários de R$ 3.931,17 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além do salário, a remuneração é acrescida da Gratificação do Desempenho Ambiental (GDAM) com variação de até 100% do valor da referência em que o servidor estiver. É necessário ter curso de nível superior para concorrer.

Veja as formações válidas para concorrer às vagas

Engenharia florestal

Engenharia agronômica

Geologia

Arquitetura

Engenharia de minas

Engenharia civil

Geografia

Zootecnia

Biotecnologia

Engenharia de pesca

Engenharia química

Tecnologia em processos químicos

Química

Química industrial

Engenharia ambiental

Engenharia sanitária

Tecnologia em saneamento ambiental

Tecnologia em gestão ambiental

Ciências ambientais

Economia ecológica

Oceanografia

Engenharia de energias



