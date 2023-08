PM que agrediu mulher durante abordagem será afastado e cumprirá processo disciplinar

Caso ocorreu no último sábado, 26, no bairro Farias Brito, em Fortaleza

Policial militar que agrediu uma mulher durante abordagem na tarde do último sábado, 26, no bairro Farias Brito, em Fortaleza , cumprirá processo disciplinar e será afastado preventivamente do cargo . Informações são da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD).

Visivelmente irritado com o gesto, ele começa a desferir chutes e socos contra a mulher. Em nota, a Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) afirmou que não compactua “com qualquer desvio de conduta ou excesso por parte de seus integrantes” e que adotará as medidas cabíveis para apurar a situação.

O homem detido durante a abordagem responde por roubo e porte ilegal de armas. Na situação, ele teria recusado se identificar para os agentes de segurança e resistido à ordem policial. A identidade só foi descoberta na delegacia.

(Com informações do repórter Gabriel Damasceno/Especial para O POVO)