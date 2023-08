Acusados de matar três PMs em Fortaleza em 2018 são ouvidos no 2º dia de julgamento

Nesta quinta-feira, 24, no segundo dia de julgamento dos acusados de matar três policiais militares em 2018, no bairro Vila Manoel Sátiro, foram concluídos os depoimentos de todos os seis réus no caso. Os acusados negam envolvimento no crime que vitimou o 2º tenente Antonio César de Oliveira Gomes, de 50 anos, o sargento João Augusto de Lima, de 58 anos, e o subtenente Sanderley Cavalcante Sampaio, de 46 anos.



São acusados pelo triplo homicídio: Fabiano Cavalcante da Silva, Raimundo Costa Silveira Neto, Waldiney de Melo Lima, Lucas Oliveira da Silva, Charlesson de Araújo Souza e Francisco Wellington Almeida da Silva. Fabiano, Raimundo e Waldiney são apontados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público Estadual (MPCE) como mandantes do crime.



Lucas seria partícipe, enquanto Charlesson teria colaborado dando fuga a envolvidos e Francisco Wellington portaria armas e outros objetos usados na ação. Todos são acusados de integrar a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).