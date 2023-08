Fortaleza tem 12 pontos municipais de distribuição de alimentos a população em situação de rua

Entretanto, somente um desses locais atua em sistema de bandejão, o Refeitório Social na rua Padre Mororó, no Centro de Fortaleza. Atualmente, são disponibilizadas 600 refeições diárias para almoço no local, além de 200 porções de sopa.

Diariamente são distribuídas, por equipamentos e iniciativas municipais, 1.200 porções de almoço e 500 porções de sopa no período da tarde em toda a capital cearense. As pousadas sociais distribuem 200 sopas no período da noite.

Em Fortaleza , mais de 2.600 pessoas vivem em situação de rua, segundo censo de 2022. A Capital tem 12 equipamentos municipais que atendem essa população com distribuição de alimentos, nos bairros Centro, Parangaba e nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Também são realizadas buscas ativas para entrega de quentinhas nos bairros Messejana e Papicu.

A diferença entre o bandejão e o que é realizado em outros pontos de entrega, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza (SDHDS), é que nesse sistema as pessoas podem montar seus próprios pratos, que são consumidos no próprio ambiente “o que favorece o controle de higiene e proporciona interação social entre os usuários”.

O bandejão deixou de acontecer na Capital durante a pandemia de Covid-19, para evitar a aglomeração de usuários, e foi substituído pela distribuição de quentinhas. No Refeitório Social, no Centro de Fortaleza, o sistema de bandejão voltou a funcionar em julho deste ano, após adaptações estruturais, devido à demanda popular.

O Centro é, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a região da cidade com maior quantidade de pessoas em situação de rua. O bairro tem três pontos de distribuição de alimentos – dois deles são as pousadas sociais nas avenidas Imperador e Dom Manuel.

No bairro Parangaba, o Espaço de Higiene Cidadã Parangaba, na rua Pedro II, disponibiliza 200 quentinhas e 100 porções de sopa diariamente.

Já nos CRAS, a sopa é servida de segunda a sexta-feira para pessoas em vulnerabilidade social e alimentar da comunidade e para aqueles que estão em acompanhamento pela equipe técnica do respectivo centro.

Além destes, a SDHDS também menciona o Refeitório São Vicente de Paulo, na Avenida da Universidade, no bairro Benfica. O equipamento, que não é da gestão municipal, realiza a distribuição de 130 quentinhas de segunda a sexta-feira.