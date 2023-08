Projeto levará 200 alunos da rede pública para consulta com oftalmologista

Aproximadamente 200 estudantes e 80 crianças e adolescentes acolhidos em abrigos serão levados para o evento, que acontece no Centro de Eventos. O esperado, é que mais de mil crianças acolhidas por diversas instituições sociais passem por consulta com oftalmologistas voluntários e, dependendo da necessidade, podem receber óculos de grau.



Além da Prefeitura de Fortaleza, esta edição do projeto tem parceria com o Ministério Público do Ceará (MPCE), Sociedade de Oftalmologia do Ceará (SOC), Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica (SBOP) e Secretaria da Proteção Social (SPS).