Entrega do Centro Integrado de Segurança Pública ainda não tem data prevista

Obras estão em fase de conclusão, mas Governo do Estado ainda não crava data para entrega do complexo

Com investimento de quase R$ 156 milhões, as obras do Centro Integrado de Segurança Pública do Ceará (Cisp), em Fortaleza, caminham para a reta final. O Governo do Estado anunciou que o projeto seria concluído até janeiro de 2023, mas a Superintendência de Obras Públicas (SOP) ainda não confirma se o cronograma será cumprido.

Promessa de modernidade, o Cisp foi projetado para reunir em um único espaço os núcleos de comando dos órgãos da Segurança Pública do Estado. Quase dois anos após o início das obras, apenas a sede administrativa do Corpo de Bombeiros está pronta, restando a conclusão dos prédios Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e das polícias Civil e Militar.

O projeto do complexo também inclui a construção de dois centros especializados com estruturas vinculadas aos comandos. Um deles, o Centro de Convivência e Interligação com a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), foi finalizado em abril deste ano. Já o Centro Integrado de Inteligência segue com as obras em andamento.

A execução do projeto foi dividida em duas etapas. A primeira começou em janeiro de 2021, com investimento de R$ 73,9 milhões. Na segunda fase, iniciada em junho do mesmo ano, o Governo injetou mais R$ 81,9 milhões no orçamento das obras, totalizando R$ 155,8 milhões. De acordo com a SOP, esse é o maior montante já aplicado na construção de um empreendimento de Segurança Pública no Ceará.

Localizado em ponto estratégico da Capital, nas proximidades da Base Aérea de Fortaleza, no bairro Aeroporto, o Cisp ocupa parte do terreno do Quartel do Comando da Polícia Militar e áreas adjacentes doadas pela União, entre as avenidas Aguanambi e Borges de Melo.

A área construída chega a 80 mil m², ocupando dois quarteirões. No entorno dos prédios administrativos, foram construídas áreas de convivência e de integração com a comunidade. O local conta com zonas verdes, academia ao ar livre, pista de corrida, brinquedopraça e areninha.

Embora não projete prazo para a entrega do complexo, a SOP indica que as obras estão em processo de finalização, faltando apenas a implantação do sistema de climatização em alguns prédios, acabamentos em salas de auditório, regulagem de elevadores e conclusão dos serviços de urbanização e paisagismo nas áreas externas.

Operários realizam serviço de paisagismo na área externa do complexo (Foto: Samuel Setubal/Especial para O Povo)



O POVO apurou que o prédio do Corpo de Bombeiros está apto a receber as atividades de expediente desde outubro, com a mobília, energia, internet e ar-condicionados devidamente instalados. A inauguração do espaço seria no dia 29 de setembro, na despedida do comandante-geral da corporação, coronel Ronaldo Roque, mas acabou sendo adiada para data ainda incerta.



Quando estiver em plena operação, o Cisp centralizará em um só lugar as ações de comando dos órgãos de Segurança Pública do Estado. O Governo do Estado argumenta que a proximidade física entre os órgãos vai resultar em ganho de eficiência para planejamento de operações integradas das forças policiais. A ideia é que haja redução no tempo de resposta às ocorrências, padronização das ações e otimização da gestão organizacional.

Maquete virtual com vista aérea do Centro Integrado de Segurança Pública (Foto: Divulgação/Governo do Ceará)



