Homem é morto e mulher é ferida em estacionamento de igreja no Passaré

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Márcio da Silva Domingos, de 40 anos, foi morto no estacionamento da Igreja Canaã

Um homem de 40 anos foi morto a tiros no estacionamento da igreja Canaã, localizada no bairro Passaré, na manhã deste domingo, 20. A vítima, identificada como Márcio da Silva Domingos, foi morta dentro de seu carro. Uma mulher também foi ferida na ação e e socorrida para uma unidade de saúde.



Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. As investigações estão a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).